Muğlalı Hacı Kafilesi Dalaman Havalimanı'nda Karşılandı

Muğlalı Hacı Kafilesi Dalaman Havalimanı'nda Karşılandı
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Kutsal topraklardan dönen Dalaman 1 hacı kafilesi, ailesi ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Hac ibadetinin ardından yapılan karşılama töreninde, bir hacının vefatı nedeniyle buruk anlar yaşandı.

Kutsal topraklardan yurda dönen Muğlalı hacı kafilesi, Dalaman Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.

14 Mayıs'ta dualarla kutsal topraklara uğurlanan ve hac vazifelerini tamamlayan Diyanete bağlı Dalaman 1 kafilesi hacılarını taşıyan uçak, Dalaman Havalimanı'na ulaştı.

Hacılar, pasaport işlemlerinin ardından terminal çıkış kapısında aileleri ve yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı. Hacılar, uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi.

Kafile başkanı Ortaca İlçe Müftüsü Mahmut Atıcı, burada yaptığı açıklamada, hac ibadetinin çok güzel geçtiğini ancak kafileden bir hacının vefat etmesinin burukluğunu yaşadıklarını söyledi. 14 Haziran'da vefat eden Seydikemerli hacı Asım Boğa'ya Allah'tan rahmet dileyen Atıcı, yakınlarına da sabır temennisinde bulundu.

Karşılama töreninde Dalaman Müftüsü Zekeriya Çallı ile Dalaman ve Ortaca ilçe müftülükleri personeli de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
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