Haberler

Muğla'da Zeytin Çiçeği Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle düzenlenen Muğla Zeytin Çiçeği Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bir törenle sahiplerine verildi. İlk üç sırayı alan filmlere ödül verilirken, özel ödüller de iki filme takdim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Türkiye Beyazay Derneğince düzenlenen Muğla Zeytin Çiçeği Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri, sahiplerine verildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, 3 bin 168 kısa film arasından seçilen iki film, " Özel Ödül"e layık görüldü.

Muğla Teknoloji Koleji Özel Ödülü, "Beyaz Dağ'ın Çocukları" filmi ile Yalçın Çiftçi'ye, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut tarafından verildi.

Türkiye Beyazay Derneği Özel Ödülü, "Night Shift / Gece Vardiyası" filmi ile Valentina Casadei'nin oldu. Törene katılamayan Casadei'nin ödülü, derneğin Muğla şube başkan yardımcısı Mutlu Bayhan'a takdim edildi.

Yönetmen Volkan Güney Eker'in "LARVA" isimli filmi birinci, yönetmen Begüm Aksoy'un "Write My Name / Adımı Yaz" filmi ikinci ve İranlı yönetmen Ehsan Soltani'nin "Solomon's Hegira / Süleyman'ın Hicreti" filmi de üçüncü oldu.

Dereceye giren en iyi üç filme de ödül verildi.

Yarışmanın jüri üyelerine ve destek veren kuruluşlara ise plaket takdim edildi.

Törende konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, bu topraklarda zeytinin barışın ve bereketin simgesi olduğunu söyledi.

Muğla'nın her köşesinin insanın ruhunu yansıtan bir mozaik gibi olduğunu belirten Akbıyık, Zeytin Çiçeği Kısa Film Yarışması'nın bu ruhun, bu kültürel zenginliğin, bu coğrafyaya yakışan bir yansıması olduğunu aktardı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yarışmanın çapının bu yıl daha da büyüyerek uluslararası hale geldiğini kaydetti.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva da festivale doğru evrilen Zeytin Çiçeği Kısa Film Yarışması'nın dünya çapında bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesi Başkanı Pınar Boyacı da kısa filmlerin 3 bin 168 film arasından üç aşamayla 537 ve ilk 5 olarak belirlendiğine dikkati çekerek, yönetmenlere, jüri üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
title