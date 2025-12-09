Muğla'da Zeytin Çiçeği Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Türkiye Beyazay Derneğince düzenlenen Muğla Zeytin Çiçeği Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri, sahiplerine verildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, 3 bin 168 kısa film arasından seçilen iki film, " Özel Ödül"e layık görüldü.

Muğla Teknoloji Koleji Özel Ödülü, "Beyaz Dağ'ın Çocukları" filmi ile Yalçın Çiftçi'ye, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut tarafından verildi.

Türkiye Beyazay Derneği Özel Ödülü, "Night Shift / Gece Vardiyası" filmi ile Valentina Casadei'nin oldu. Törene katılamayan Casadei'nin ödülü, derneğin Muğla şube başkan yardımcısı Mutlu Bayhan'a takdim edildi.

Yönetmen Volkan Güney Eker'in "LARVA" isimli filmi birinci, yönetmen Begüm Aksoy'un "Write My Name / Adımı Yaz" filmi ikinci ve İranlı yönetmen Ehsan Soltani'nin "Solomon's Hegira / Süleyman'ın Hicreti" filmi de üçüncü oldu.

Dereceye giren en iyi üç filme de ödül verildi.

Yarışmanın jüri üyelerine ve destek veren kuruluşlara ise plaket takdim edildi.

Törende konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, bu topraklarda zeytinin barışın ve bereketin simgesi olduğunu söyledi.

Muğla'nın her köşesinin insanın ruhunu yansıtan bir mozaik gibi olduğunu belirten Akbıyık, Zeytin Çiçeği Kısa Film Yarışması'nın bu ruhun, bu kültürel zenginliğin, bu coğrafyaya yakışan bir yansıması olduğunu aktardı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yarışmanın çapının bu yıl daha da büyüyerek uluslararası hale geldiğini kaydetti.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva da festivale doğru evrilen Zeytin Çiçeği Kısa Film Yarışması'nın dünya çapında bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesi Başkanı Pınar Boyacı da kısa filmlerin 3 bin 168 film arasından üç aşamayla 537 ve ilk 5 olarak belirlendiğine dikkati çekerek, yönetmenlere, jüri üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.