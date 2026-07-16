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Muğla ve Manisa'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

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Orman Genel Müdürlüğü, Muğla’nın Milas ve Manisa’nın Akhisar ilçelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Milas ve Manisa'nın Akhisar ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

OGM'den yapılan açıklamada, Muğla ve Manisa'daki yangınların kontrol altına alındığı belirtilerek, Milas'ta yangından etkilenen orman alanlarının yanı sıra vatandaşlara ait arazilerde de soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Yeşil Vatan için verdiğimiz mücadelede bizlere destek olan gönüllülerimize, kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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