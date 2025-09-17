Muğla ve Manisa'da Yangınlar Çıktı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını ve Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki palet fabrikasında yangın çıktı. Her iki bölgede de alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
1) MUĞLA'DA ORMAN YANGINI
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 09.20 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
-Yanan ormanlık alandan görüntü
Haber-Cavit AKGÜN / MUĞLA, -
==================================
2) MANİSA'DA PALET FABRİKASINDA YANGIN
MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki palet fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Yunusemre ilçesinde eski Muradiye yolu üzerindeki palet fabrikasında, saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Yangına müdahale sürüyor.