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Muğla ve Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı

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Muğla ve Aydın'da düzenlenen 'Kapan' operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

MUĞLA ve Aydın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Kapan' operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçeleri ile Aydın'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 82 personelin katıldığı 'Kapan' adı verilen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 25 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve 12 adet sentetik ecza ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kocakilit (29), kardeşi Mert Kocakilit (27), Ali Çamcı (36), kuzeni Emrah Çamcı (27), Ahmet Sarıhan (29), İbrahim Acar (32), Mustafa Celal Şimşek (27), Oğuz Top (34) ve Serkan Demircan (34) tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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