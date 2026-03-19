Muğla Valisi Akbıyık'tan Ramazan Bayramı mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akbıyık, mesajında, rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan'ı Şerif'i geride bırakırken, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, kırgınlıkların ve dargınlıkların geride bırakıldığı, gönüllerin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularıyla dolup taştığı müstesna zamanlar olduğuna vurgu yapan Akbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ailemiz ve yakınlarımızla bu sevinci paylaşırken kimsesiz kardeşlerimizi, kıymetli büyüklerimizi ve ihtiyaç sahiplerini de hatırlamalı, onların gönüllerine dokunarak bayramın mutluluğunu hep birlikte yaşamalıyız. Bayramın, birlik ve beraberlik duygularımızı daha da güçlendirmesini, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle Muğlalı hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."