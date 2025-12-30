Haberler

Muğla Valisi Akbıyık yeni yıl mesajı yayımladı

Güncelleme:
Muğla Valisi İdris Akbıyık, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, mesajında, sevinçleriyle, hüzünleriyle, acı ve tatlı hatıralarıyla bir yılı daha geride bırakırken, 2026 yılına hep birlikte ulaşmanın huzurunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

Her yeni yılın, geçmişin muhasebe edildiği, hedeflerin gözden geçirilip yeniden şekillendirildiği kıymetli bir başlangıç olduğunu belirten Akbıyık, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu duygu ve inançla, yeni yılın birlik ve beraberlik içinde umutlarımızı büyüteceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2026 yılının savaşların sona erdiği, insanlığın huzur ve güven içinde kardeşlik duygularıyla birbirini kucakladığı; sevgi, saygı ve merhamet ikliminin hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da her zaman vurguladığı gibi ülkemizin en büyük gücü birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışma ruhumuzdur. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle, Muğla'mızı ve ülkemizi daha da ileri taşımak için gece gündüz demeden sorumlulukla çalışmayı sürdüreceğiz. Geride bıraktığımız 2025 yılında eğitimden sağlığa, turizmden tarıma kadar pek çok alanda şehrimizin gelişimine katkı sunan çalışmaları kararlılıkla yürüttük. Yeryüzü cenneti Muğla'mıza değer katan yatırımları ve projeleri adım adım hayata geçirirken, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla hareket ettik. Önümüzdeki dönemde de omuz omuza vererek, yaşam kalitesini yükselten, üretimi ve istihdamı güçlendiren, çevreyi ve kültürel mirası koruyan adımları daha da hızlandıracağız."

Akbıyık, yeni yılın ilde huzur ve güven içinde karşılanması için valilik koordinasyonunda yürütülen yeni yıl tedbirleri kapsamında, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik başta olmak üzere ilgili tüm birimlerin sahada 7/24 görev başında olduğunu, trafik düzeni, kamu düzeni ve vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda gerekli planlamaların titizlikle uygulandığını kaydetti.

Tüm Muğlalı vatandaşların, yeni yılı ilde karşılayacak misafirlerin ve aziz milletin yeni yılını kutlayan Akbıyık, 2026'nın sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini diledi.

