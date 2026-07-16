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Muğla Valisi, Marmaris'te şehit aileleri ve gazilerle buluştu

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Muğla Valisi İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Marmaris ilçesinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Marmaris ilçesinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Akbıyık'a, ziyaretlerinde Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar ve Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da eşlik etti.

Akbıyık ve beraberindeki heyet, ilk olarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel ve babası Nihat Eker'i evinde ziyaret etti. Şehit Eker'in ailesiyle yakından ilgilenen Vali Akbıyık, aziz şehitlerin hatıralarının her zaman yaşatılacağını vurguladı.

Ardından heyet, darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Gülşah Güler'in Marmaris'te yaşayan kardeşi Raşit Güler ve ailesine ziyarette bulundu. Ziyarette, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için dua okundu.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler, son olarak, 15 Temmuz gecesi Marmaris'teki çatışmalarda yaralanarak gazi olan polis memuru Ali Aksu ve ailesiyle bir araya gelerek, gazilere şükranlarını sundu.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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