Muğla Valisi Akbıyık, Küresel Sumud Filosu'na Destek Verdi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Küresel Sumud Filosu'na ve filoda yer alan Muğlalı Ayçin Kantoğlu'na destek amacıyla turkuaz kurdeleyle destek açıklamasında bulundu.

Kantoğlu'nun annesi Gülser Özesen ve Anadolu'dan Gazze'ye Platformunun Hukuk Sorumlusu Ayşegül Mungan, Muğla Valisi Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında Valilik önünde, misafirleriyle birlikte turkuaz kurdeleyi bileğine takarak açıklamada bulunan Vali Akbıyık, Gazze'de tarihin en büyük soykırımının yapıldığını, bütün dünyanın gözü önünde bebeklerin, yaşlıların, kadınların ve çocukların katledildiğini söyledi.

Hiçbir canlıya reva görülmeyecek işkencelerin Gazze'de ve Filistin'de devam ettiğine dikkati çeken Akbıyık, bu soykırımı protesto etmek ve katil İsrail'e 'dur' demek amacıyla Sumud Filosu'nun yola çıktığını hatırlattı.

Akbıyık, Muğla'dan da Ayçin Kantoğlu'nun filoda yer aldığına vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Biz buradan Sumud Filosu'na selamlarımızı yolluyoruz. Ayçin Hanım'ı, Gazze için, Filistin için gayret sarf eden, bu zulmün ve soykırımın durması için emek sarf eden herkesi kutluyor, tebrik ediyoruz. Muğla olarak da onların yanında olduğumuzu buradan ifade etmek istiyoruz. Muğla, Ayçin Hanım'a sahip çıkıyor. Gazze'de, Filistin'de zulüm bitecek, barış gelecek. Buradan tüm zalimleri, tüm soykırımcıları kınıyoruz."

Kızına sahip çıkılmasını isteyen Gülser Özesen ise Vali Akbıyık'a desteği için teşekkür etti.

Gazze'ye giden herkesin hayatının kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Özesen, filonun inşallah emellerine ulaşacağını dile getirdi.

Özesen, daha sonra Akbıyık'ın bileğine, Küresel Sumud Filosu'na desteğin sembolü olan turkuaz kurdeleyi taktı.