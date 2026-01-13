Haberler

Muğla Valisi Akbıyık, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Akbıyık, özellikle Gazze'deki durumu anlatan fotoğrafların etkileyici olduğunu belirtti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Akbıyık, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafına oy veren Akbıyık, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını seçen Akbıyık, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karesini oyladı. Akbıyık, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise tercihini Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafından yana kullandı.

Akbıyık, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, bu yıl da seçim yapmakta zorlandığını belirterek, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Fotoğrafları oylarken çok zorlandığını ifade eden Akbıyık, "Özellikle Gazze'deki soykırımı, İsrail'in zulmünü anlatan fotoğraflar gerçekten can alıcı ve beni çok etkiledi, bu nedenle onları seçtim. Doğadan, spordan, hayatın içinden çok güzel fotoğraflar. Hepsi birbirinden değerli." dedi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
