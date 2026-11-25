Muğla Ula'da iş yeri deposundaki yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü, hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Karabörtlen Mahallesi'nde inşaat ve tarım malzemeleri satılan iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu. İtfaiye ve sağlık ekipleri rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına aldı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Ula ilçesinde inşaat ve tarım malzemeleri satılan bir iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Karabörtlen Mahallesi'nde inşaat ve tarım malzemeleri satılan bir iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA