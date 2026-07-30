Muğla Seydikemer'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
KEÇİSİNİ OMZUNA ALARAK GÜVENLİ BÖLGEYE TAŞIDIMuğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangında hayvanlar da etkilendi.
KEÇİSİNİ OMZUNA ALARAK GÜVENLİ BÖLGEYE TAŞIDI
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangında hayvanlar da etkilendi. Alevlerin tehdit ettiği Çatak Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, keçisini omzuna alarak güvenli bölgeye taşıdı. O anlar, kameraya yansıdı.
Cavit AKGÜN-Fırat AKAY/MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı