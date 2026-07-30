Haberler

Muğla Seydikemer'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Muğla Seydikemer'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KEÇİSİNİ OMZUNA ALARAK GÜVENLİ BÖLGEYE TAŞIDIMuğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangında hayvanlar da etkilendi.

KEÇİSİNİ OMZUNA ALARAK GÜVENLİ BÖLGEYE TAŞIDI

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangında hayvanlar da etkilendi. Alevlerin tehdit ettiği Çatak Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, keçisini omzuna alarak güvenli bölgeye taşıdı. O anlar, kameraya yansıdı.

Cavit AKGÜN-Fırat AKAY/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'deki 'paralı figüran' iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı

CHP'deki figüran krizinde yeni gelişme! İki ismi savcı çağırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler

4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler
Yangın bölgesinden yürek yakan görüntü! Can havliyle kaçtı

Yangın bölgesinden yürek yakan görüntü! Can havliyle kaçtı
Motosikletiyle vidanjöre çarpan 19 yaşındaki Nazlıcan hayatını kaybetti

Motosiklet tutkusu sonu oldu: Genç kız feci şekilde can verdi
Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek

Bakanlıktan özel izin alındı! Demirtaş'tan dikkat çeken görüşme
Pakistan'da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı

3 katlı bina çöktü: Aynı aileden 11 kişi öldü
Kuyudan gelen sesleri duyan çoban gördüğü manzara karşısında kahroldu

Garip sesler duyan çoban, kuyuda gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!