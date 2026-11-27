Muğla Seydikemer'de jandarmanın operasyonunda 16 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekiplerinin Kumluova Mahallesi mevkisinde düzenlediği operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluova Mahallesi mevkisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA