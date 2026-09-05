Kaza kamerada: 2 genç hayatını kaybetti

KAZA KAMERADA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Süleyman Fırat Akuş ile yanındaki arkadaşı Onurcan Kıllı'nın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çarpışmadan kaçmak için sürücüsünün manevra yaptığı motosikletin devrilip ardından sürüklenerek otomobile çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı