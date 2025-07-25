Muğla'nın Yatağan ilçesinde Tarım Arazisinde Yangın
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki tarım arazisinde saat 12.30'da başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Olay bölgesi, Stratonikeia Antik Kenti yakınlarında yer alıyor.
MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Eskihisar Mahallesi Yatağan-Milas kara yolu Stratonikeia Antik Kenti yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipleri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel