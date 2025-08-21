Muğla'nın Yatağan İlçesinde Orman Yangını Söndürüldü
Muğla'nın Yatağan ilçesinde Hacıveliler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel