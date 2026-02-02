Haberler

Ula'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Ula'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
Güncelleme:
Ula'daki Gökçe Zeynep Gönen İlk ve Ortaokulu'nda, 'Bayrak Sevgisi' temasıyla ders başı yapıldı. Kaymakam Doğan öğrencilere hitap ederek bayrak sevgisini vurguladı.

Muğla'nın Ula ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde dersbaşı yaptı.

Gökçe Zeynep Gönen İlk ve Ortaokulundaki öğrenciler, tatilin ardından ilk derslerine "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

Programa Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yiğit katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler, bayrak sevgisini yansıtan etkinlikler gerçekleştirdi.

Törenin ardından sınıfları ziyaret eden Kaymakam Doğan, öğrencilerle bir araya gelerek "Bayrak Sevgisi" temalı konuşma yaptı.

Program kapsamında öğretmenler odasında öğretmenlerle de görüşen Doğan, eğitim-öğretim süreci hakkında değerlendirmelerde bulunarak görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu - Güncel
