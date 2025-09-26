Haberler

Muğla'nın Seydikemer İlçesi, İstanbul Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydikemer ilçesi, İstanbul Turizm Fuarı'nda (ITF) tanıtılarak Tlos, Letoon Antik Kentleri, Saklıkent Kanyonu gibi turistik yerleri ön plana çıkardı. Belediye Başkanı Bayram Önder, fuarın ilçenin tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi, bu yıl üçüncü kez kapılarını açan İstanbul Turizm Fuarı (ITF) 2025'te tanıtıldı.

Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda ilçenin tarihi mirası, doğal zenginlikleri ve yöresel değerlerinin tanıtıldığı stantta Tlos, Letoon Antik Kentleri, Saklıkent Kanyonu, Yakapark ve Eşen Çayı gibi önemli turistik destinasyonlar ön plana çıkarıldı.

İlçeye özgü el sanatları, yöresel ürünler ve kültürel tanıtımlar da ziyaretçilere sunuldu.

Gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, bu tür fuarların ilçenin tanıtımına katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir

DEM'in istediği oluyor! Kurtulmuş'tan sürpriz Öcalan çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Değişimi gözlerden kaçmadı: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

İşte İmamoğlu'nun son hali
Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti: Kıymeti bilinmedi

Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.