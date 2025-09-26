Muğla'nın Seydikemer İlçesi, İstanbul Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi, bu yıl üçüncü kez kapılarını açan İstanbul Turizm Fuarı (ITF) 2025'te tanıtıldı.

Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda ilçenin tarihi mirası, doğal zenginlikleri ve yöresel değerlerinin tanıtıldığı stantta Tlos, Letoon Antik Kentleri, Saklıkent Kanyonu, Yakapark ve Eşen Çayı gibi önemli turistik destinasyonlar ön plana çıkarıldı.

İlçeye özgü el sanatları, yöresel ürünler ve kültürel tanıtımlar da ziyaretçilere sunuldu.

Gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, bu tür fuarların ilçenin tanıtımına katkı sağladığını kaydetti.