Muğla'nın Ortaca İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Muğla'nın Ortaca İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem
Güncelleme:
Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem, yerin 34.46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi açıklarında Richter ölçeği'ne göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.45'te merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 34.46 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Türkiye'ye en yakın olan kara parçası Ortaca'ya 20.10 kilometre uzaklıkla olduğu saptandı. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
