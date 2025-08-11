Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesindeki Türbe mevkisinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Türbe mevkisi Labranda Antik Kenti yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel
