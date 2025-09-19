Haberler

Muğla'nın Milas İlçesinde Orman Yangınına Müdahale

Muğla'nın Milas ilçesinde Kıyıkışlacık Mahallesi'nde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgar nedeniyle yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için gece boyu çalıştı.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makineleri, orman işçileri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.

Bazı gönüllüler ile vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

Traktörle bölgeye gelen bir vatandaş, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı.

Vatandaşların alevlere müdahale ettiği anlar, kameralara yansıdı.

Öte yandan, yangının etkili olduğu alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait dronla görüntülendi.

Görüntülerde, yangının geniş bir alana yayılması ve ekiplerin yoğun mücadelesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
