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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yangın: Tek katlı ev zarar gördü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yangın: Tek katlı ev zarar gördü
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yerkesik Mahallesi'nde çıkan yangında tek katlı bir ev zarar gördü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı ve evde kimsenin olmadığı belirtildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev zarar gördü.

Yerkesik Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Evin büyük bölümünde hasara yol açan yangının elektrik kontağından çıktığı ve olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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