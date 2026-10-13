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Muğla'nın Marmaris ilçesinde karada 18 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde karada 18 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Özgök Koyu mevkisinde karada 18 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Özgök Koyu mevkisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, karada 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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