Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde Sağanak Yağış Etkili Oldu

Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde Sağanak Yağış Etkili Oldu
Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışmalara başladı.

Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Fethiye ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bazı araçlar su birikintileri nedeniyle yollarda mahsur kalırken, bazı ev ve iş yerlerine yağmur suları doldu.

Köyceğiz ilçesinde de sağanak sonrası cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Belediye ekipleri yollarda biriken yağmur sularının akışını sağlamak için tıkanan rögarları açmak için çaba sarf etti.

AFAD, UMKE, Muğla İHH Köyceğiz, belediye ve güvenlik ekipleri olası su baskınları ve olumsuzluklara karşı mahalle aralarında çalışma yaptı.

Köyceğiz Belediyesi, hoparlörle yağışların devam edeceğini, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
