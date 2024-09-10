Muğla'nın Datça ilçesinde 4. Altın Badem ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Datça Altın Badem Festivalleri kapsamında ilçedeki bir otelde gerçekleşen etkinliğe, mesleklerinde başarı elde etmiş tiyatro oyuncuları, dizi ve dublaj sanatçıları, yönetmenler ve yazarlar yer aldı.

Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Ümit Efekan'a Yaşam Boyu Onur Ödülü alırken, modacı Cemil İpekçi ise ödülünü Datça'nın en genç moda tasarımcısı Alara Taş'ın elinden aldı.

Törende ödül alan İntizar ve Çiğdem Tunç'da şarkılarıyla eşlik etti.

Törende Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran için saygı duruşunda da bulunuldu.