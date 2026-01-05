Haberler

Muğla'da "Muğla Muhtarlar Akademisi" programı hayata geçirildi

Muğla'da 'Muğla Muhtarlar Akademisi' programı hayata geçirildi
Güncelleme:
Muğla'da muhtarların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Muğla Muhtarlar Akademisi programı başlatıldı. 432 muhtar, çeşitli konularda eğitim alarak yerel demokrasiyi güçlendirme hedefinde bilinçleniyor.

Muğla'da, muhtarların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Muğla Muhtarlar Akademisi programı başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında 13 ilçede 432 muhtar eğitim aldı.

Görevlerini daha etkin ve bilinçli şekilde yürütebilmeleri amacıyla muhtarlara iletişim, liderlik ve girişimcilik, halk sağlığı, uyuşmazlık çözümü ve arabuluculuk, insan hakları, temel hukuk okuryazarlığı, temel bilgisayar becerileri, kamu yönetimi, beden dili ve resmi yazışma teknikleri konularında eğitimler verildi.

Programda ayrıca, bal mumu ve ipekböcekçiliği gibi üretim alanları ile afet, yangın ve narkotikle mücadele konuları da yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Muhtarlar Akademisi'nin yerel demokrasiyi güçlendiren önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Eğitimlerin sonunda katılım sertifikası almaya hak kazanan muhtarlar da aldıkları eğitimler sayesinde özellikle vatandaşla iletişim, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve toplumsal konularda daha bilinçli hale geldiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
