Muğla Milas'ta sevmek istediği devenin ısırdığı Hasan Dönmez ağır yaralandı

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MUĞLA'nın Milas ilçesinde Hasan Dönmez (46), sevmek istediği devenin sağ kolunu ısırması sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Hacı Abdi Mahallesi'nde bulunan düğün salonu yakınlarında meydana geldi. Hasan Dönmez'in sağ kolunu, sevmek istediği deve ısırdı. Yaralanan Dönmez, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Dönmez, tedavisinin devamı için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı