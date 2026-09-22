Muğla Milas'ta otluktan zeytinliğe sıçrayan yangın havadan ve karadan söndürüldü

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Muğla'nın Milas ilçesinde otluk alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Kemikler Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin zeytinlik alana sıçraması üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine de yaklaşan yangına, orman ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopterleriyle de müdahale edildi.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA