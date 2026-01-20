Haberler

Muğla merkezli suç örgütleri operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Muğla merkezli düzenlenen operasyonda 'Daltonlar' ve 'Casperlar' adlı suç örgütlerine yönelik 11 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda ruhsatsız tabancalar ve suç unsurları ele geçirildi.

Muğla merkezli 5 ilde iki suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Daltonlar" ve "Casperlar" adlı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tehdit" suçları kapsamında Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Mardin ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve suç unsurları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
