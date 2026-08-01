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Muğla merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Muğla merkezli 2 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla merkezli 2 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, Bodrum ilçesinde, bir organize suç örgütünün yöneticisi ve üyeleriyle eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Ç.Ç. ve R.E, konakladıkları otelde gözaltına alındı.

Şüphelilerin incelenen dijital materyallerinde, örgütün yöneticisinin talimatıyla, diğer illerdeki işletmelerden maddi menfaat elde edilmesine, sağlanamaması durumunda ise silahlı eylem düzenlenmesine, ayrıca muhtemel eylemler için araç, silah, mühimmat, çelik yelek teminine ilişkin yazışmalar tespit edildi.

Bunun üzerine, şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen M.M.Y. İstanbul'da, O.Z. ve B.A. da İzmir'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.Ç. ve R.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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