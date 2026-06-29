Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 zanlı adliyede

Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 18 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Fethiye Adliyesi'ne getirildi.

Olay

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, göçmenleri kente getirerek botla yurt dışına çıkışlarını organize edenlere yönelik çalışma başlatılmıştı. Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli operasyonda, Seydikemer ilçesinin yanı sıra İstanbul, Antalya, İzmir'de belirlenen adreslere dün eşzamanlı düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.