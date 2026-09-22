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Muğla Marmaris'te Rus makamlarınca aranan suç örgütü üyesi yakalandı

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Muğla Marmaris'te Rus makamlarınca aranan suç örgütü üyesi yakalandı
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Muğla Marmaris'te, Rus makamlarınca hakkında arama kararı bulunan Azerbaycan uyruklu şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalandı. Rus makamlarınca 'Thieves in Law' üyesi ve 'Janiyev' örgütüyle iltisaklı olduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Rus makamlarınca hakkında arama kararı çıkarılan Azerbaycan uyruklu E.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada, Rus makamlarınca 'Thieves in Law' suç örgütü üyesi ve 'Janiyev' suç örgütü ile iltisaklı olduğu belirlenen, hakkında G-26 tahdit kodu bulunan Azerbaycan uyruklu E.A., bugün Marmaris'te polis ekiplerince yakalandı. E.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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