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Muğla Marmaris'te motosiklet ve çantadaki parayı çalan 2 şüpheli tutuklandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde park halindeki motosikletin ve araçtaki çantada bulunan paranın çalınması üzerine 2 şüpheli yakalandı. Motosiklete zarar verdikleri tespit edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halindeki motosiklet ile araçtaki çantada bulunan paranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin motosikleti çalıştırarak uzaklaştığını belirledi.

Kimlikleri tespit edilen 2 zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Motosiklete zarar verdikleri tespit edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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