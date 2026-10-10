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Muğla Marmaris'te göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

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Muğla Marmaris'te göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada organizatör olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, organizatör olduğu tespit edilen F.Ö, R.A, U.B. ve M.C.Ü. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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