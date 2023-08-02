Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu Merkeze Alındı

Muğla'da 4 yıldır görev yapan İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile merkeze alındı. Ali Canbolat Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Muğla'da 4 yıldır görev yapan İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile merkeze alındı.

19 Eylül 2019 tarihinde Hakkari İl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atandı.4 yıl Muğla'da görev yapan Süleyman Suvat Dilberoğlu son Emniyet Müdürleri kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun merkeze alınmasının ardından Muğla İl Emniyet Müdürü olarak Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Ali Canbolat Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atandı. - MUĞLA