Muğla'da hastanede kimyasal madde döküldü; 2 personel etkilendi

Muğla'da hastanede kimyasal madde döküldü; 2 personel etkilendi
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde yaşanan kimyasal madde dökülmesi sonrasında 2 personel soluma yoluyla etkilendi. Hastane yönetimi tedbir amaçlı ameliyatları durdurdu ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

  • Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyathane dezenfeksiyonu sırasında kimyasal madde döküldü.
  • Kimyasala maruz kalan 2 personel müşahedeye alındı.
  • Hastane yönetimi ameliyatları geçici olarak durdurdu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyathane dezenfeksiyonu sırasında yere kimyasal madde döküldü. Kimyasala maruz kaldığı değerlendirilen ve soluma yoluyla etkilenen 2 personel, müşahedeye alındı. Olay, sabah saatlerinde hastanenin ameliyathane bölümünde meydana geldi. Rutin dezenfeksiyon çalışmaları sırasında kullanılan kimyasal madde, zemine döküldü; hastane içinde kısa süreli panik yaşandı. Kimyasala maruz kaldığı değerlendirilen ve soluma yoluyla etkilenen 2 personel, müşahedeye alındı.

AMELİYATLAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Olası bir sağlık riskini önlemek amacıyla hastane yönetimi, ameliyatları geçici olarak durdurdu. Ameliyathane bölgesinde havalandırma ve kimyasal temizlik çalışmaları başlatıldı. Acil servisin bir bölümü de kimyasal maddeden etkilenen personel olması halinde müdahale edilebilmesi için boşaltıldı. Yetkililer, bunun tamamen önlem amaçlı alındığını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
