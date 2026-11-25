Muğla Fethiye'de seyir halindeki beton mikserinde çıkan yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye-Muğla kara yolu İnlice mevkisinde seyir halindeki beton mikserinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında beton mikserinde hasar oluştu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki beton mikserinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fethiye- Muğla kara yolu İnlice mevkisinde ilerleyen beton mikserinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle beton mikserinde hasar oluştu.
Kaynak: AA