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Muğla Fethiye'de Dalyan Deresi Koyu'nda 62 düzensiz göçmen yakalandı, 34'ü çocuk

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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Dalyan Deresi Koyu mevkisinde Sahil Güvenlik ekiplerince kara üzerinde tespit edilen 62 düzensiz göçmen yakalandı. Aralarında 34 çocuk bulunan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalyan Deresi Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) timi, Sahil Güvenlik botları ve Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kara üzerinde tespit edilen 34'ü çocuk, 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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