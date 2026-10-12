Muğla Fethiye'de 27 yıl 11 ay 12 gün hapis cezası kesinleşen firari yakalandı

Muğla Fethiye'de 27 yıl 11 ay 12 gün hapis cezası kesinleşen firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Fethiye'de 27 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin Karaçulha Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla yakalandı. Büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçundan cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 27 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timlerince yürütülen çalışma kapsamında Karaçulha Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda cezaevi firarisi olarak aranan S.V. yakalandı.
"Büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan 27 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA