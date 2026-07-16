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Muğla Emniyet Müdürü, şehit Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in ailesini ziyaret etti

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Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in ailesini ziyaret etti.

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in ailesini ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürü Karadeniz, şehit Gülşah Güler'in ağabeyi Reşit Güler ve aile fertleriyle bir araya geldi.

Ziyarette, vatanın birliği ve beraberliği için canlarını feda eden tüm şehitler rahmet ve minnetle anılırken, Karadeniz şehit ailesine her zaman yanlarında oldukları mesajını iletti.

Güler ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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