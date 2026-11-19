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Muğla'nın Dalaman ilçesindeki tarihi Hamam (Kleopatra) Koyu'nda, birinci derece arkeolojik sit alanında yapılan izinsiz yapı ve uygulamaların kaldırılmasına karar verildi.

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 12 Kasım 2026 tarihli toplantısında Dalaman ilçesi Kapıkargın Mahallesi'nde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanı ile tescilli hamam yapısının korunma alanındaki izinsiz uygulamaları değerlendirdi.

Fethiye Müze Müdürlüğünün yazıları ve kurul uzman raporunun incelenmesi sonucunda, orman alanındaki sit sahasında bulunan iskele, duvar, tekne, ahşap çit ve kulübe gibi izinsiz yapı ve unsurların kaldırılması kararlaştırıldı.

Söz konusu yapıların, Fethiye Müze Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü denetiminde, ilgili belediye tarafından 3 ay içerisinde kaldırılması istendi.

Yıkımın ardından ortaya çıkan malzemelerin de alandan uzaklaştırılması ve uygulamaya ilişkin bilgi ve belgelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesi karara bağlandı.

Kararda, belirtilen süre içerisinde işlem yapılmaması halinde ilgili belediye hakkında idari soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığına, cezai soruşturma yürütülmesi için ise Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulacağı bildirildi.

Bölgede izinsiz uygulamalarda bulunanlar hakkında Fethiye Müze Müdürlüğünce soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, ayrıca soruşturma açılmasına gerek olmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA