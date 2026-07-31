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Muğla'daki yangınlarda 5 bin hektardan fazla alan zarar gördü

Muğla'daki yangınlarda 5 bin hektardan fazla alan zarar gördü
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FETHİYE'DE ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİFethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi yakınlarındaki ormanda dün saat 02.00 sıralarında çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle bugün kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürerken, bazı noktalarda rüzgarın etkisiyle yeniden alevler yükselmeye başladı.

FETHİYE'DE ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi yakınlarındaki ormanda dün saat 02.00 sıralarında çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle bugün kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürerken, bazı noktalarda rüzgarın etkisiyle yeniden alevler yükselmeye başladı. Alevlere 2 uçak, 8 helikopter, 22 arazöz, 9 su tankeri, 2 dozer ve 169 personelle müdahale ediliyor.

Gülgün KAŞLI/FETHİYE, (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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