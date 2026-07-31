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Muğla’daki yangınlarda 5 bin hektardan fazla alan zarar gördü

Muğla’daki yangınlarda 5 bin hektardan fazla alan zarar gördü
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FETHİYE YANGINI TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR'Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeşil vatan savunmamız aralıksız devam ediyor.

FETHİYE YANGINI TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR'

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeşil vatan savunmamız aralıksız devam ediyor. Sahada yürüttüğümüz özverili ve etkin mücadeleler neticesinde; Muğla Fethiye yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Balıkesir Gömeç, Antalya Alanya ve Mersin Gülnar-Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altında. Aydın Çine'de devam eden yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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