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Şehit Polis Memuru Mehmet Arif Şefkatlı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Polis Memuru Mehmet Arif Şefkatlı Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Arif Şefkatlı, memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazede ailesi, yakınları ve protokol üyeleri yer aldı. Şefkatlı'nın geçen hafta evlendiği öğrenildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde önceki gün yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Arif Şefkatlı'nın cenazesi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi.

Şefkatlı'nın cenazesi, GAP Havalimanı'ndan alınarak ilçedeki Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi'ne getirildi.

Türk bayrağına sarılı Şefkatlı'nın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Törene, eşi Gizem Şefkatlı, ailesi, Siverek Kaymakamı Salih Sak, 107'nci Topçu Alayı Komutanı Recep Çalıova, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Orçun Binay, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Başkomiser Hüseyin Düğer, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şefkatlı'nın geçen hafta evlendiği öğrenildi.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Şefkatlı, 18 Ağustos'ta Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Milas Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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