Muğla'daki Orman Yangını Aydın'a Sıçradı

Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine ulaştı. Yangına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını Aydın'ın Çine ilçesine sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Milas ilçesi Akkovanlık ve Kıyıkışlacık mahalleleri yakınlarındaki ormanda iki farklı noktada saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, Akkovanlık'taki yangın Aydın'ın Çine ilçesi Soğukoluk Mahallesi yakınlarındaki ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 22 arazöz, 7 su tankeri, 4 dozer, 160 personel sevk edildi.

Öte yandan Kıyıkışlacık'taki yangın bölgesine ise 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 5 su tankeri ve 80 personel yönlendirildi. Ekiplerin alevlere havadan karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
