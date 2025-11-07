Haberler

Muğla'daki 'Lansinoh' Caretta Caretta, 2 Bin Kilometre Yolda

Muğla'daki 'Lansinoh' Caretta Caretta, 2 Bin Kilometre Yolda
'Lansinoh' adı verilen caretta caretta, 24 ayda 2 bin kilometre yol kat ederek Yunanistan açıkları dahil birçok bölgeyi ziyaret etti. 25 bin kişi tarafından takip edilen deniz kaplumbağasının yol haritası ilgi gördü.

Muğla'da yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan caretta caretta 'Lansinoh', 24 ayda 2 bin kilometre yol katetti. 25 bin kişi, 'Lansinoh'un rotasını gösteren haritayı görüntüleyip, izledi.

Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor. 2023 yılında Muğla'nın Milas ilçesinde yaralı halde bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına 'Lansinoh' adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılıp, İztuzu Plajı'nda 28 Ekim 2023'te denize bırakıldı. 24 aylık sürede 'Lansinoh' 2 bin kilometre yol katedip, Yunanistan açıklarının ardından geçen nisan ayında Milas'ın Güllük Körfezi'ne ulaştı. Caretta carettanın rotasını gösteren harita, 25 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi.

