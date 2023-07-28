Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda açılacak kömür ocağı için yapılan ağaç kesimi ve köylülerin direnişi devam ediyor. İkizköylülerin avukatı Arif Ali Cangı, jandarmalara kesilen ağaçları göstererek tepki gösterdi.

Muğla'daki Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimi ve köylülerin direnişi sürüyor. İkizköylülerin avukatlarından Arif Ali Cangı, bölgede görev yapan jandarmalara kesilen ağaçları göstererek, "Görün, vicdanınız el veriyor mu? Yok mu içinizde bir tane köylü çocuğu? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda açılacak kömür ocağı için beş gün önce başlayan ağaç kesimi bugün de devam ediyor. Kesime karşı çıkan İkizköylüler ve çevrecilerin direnişi de sürüyor.

İkizköylülerin avukatlarından Arif Ali Cangı, bölgede görev yapan jandarmalara kesilen ağaçları göstererek şunları söyledi:

"Sonuna kadar takip edeceğim. Siyasi iktidarlar güvenmesinler, gün olur devran döner, hesabını soracağım. Herkes görevini bilecek, haddini aşmayacak. Siz, bu yurttaşın verdiği yetki ile görev yapıyorsunuz. Eğer bu yurttaş yetkisini geri alırsa sizin hiçbir meşrutiyet hakkınız yok. Görün, vicdanınız el veriyor mu? Yok mu içinizde bir tane köylü çocuğu? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Gitti bak kaç yıllık ağaç. Sadece bir ağaç mı? Yazıklar olsun."