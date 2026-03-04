Akbelen'in Ardından Çamköy'de Zeytin Ağacı Sökümü

Haber : Buse ÖZBEY

(ANKARA) - Muğla'da Akbelen Ormanı'nın ardından bu kez Çamköy Mahallesi Kuyucak mevkisinde zeytin ağaçlarının söküldüğü bildirildi. İkizköy Muhtarı Nejla Işık, söküm yapılan bölgenin maden sahası içinde yer almadığınıifade ederek, "Kesilen ağaçları maden sahasının içine, termik santralin bacasının olduğu yere götürüyorlar. Bazılarının kuruduğu bilgisi de geliyor. Orada sağlıklı bir şekilde büyümesi de mümkün değil, kökleri koparılarak götürülüyor çünkü. Her ne kadar burayı satın almış olsalar da şirketin bunu yapmaya hakkı yok" dedi.

Muğla'da Çamköy Mahallesi Kuyucak mevkisinde YK Enerji tarafından yapılan madencilik çalışmaları kapsamında zeytinliklerin sökülmeye başlandığı belirtildi. İkizköy Muhtarı Nejla Işık, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Çamköy Mahallesi Kuyucak mevkisi, kimsenin olmadığı bir yer. Bizim haberimiz oluncaya kadar 50 tane zeytini kesmişler. Şu an çalışma yine başladı jandarma da burada olmasına rağmen. Arazinin eski sahipleri bu çalışmaları durdurmaya çalışmışlar ama şimdi yine başladı. Onlar madencilik yasasına dayanıyorlar, biz de zeytincilik kanununu dikkate alıyoruz. O kadar dava açtık yürütmeyi durdurma talepli. Biz yarın öbür gün bu davaları kazandığımızda yasa iptal edilecek ama o kadar aceleciler ki bu yasanın iptal edileceğini de biliyorlar, fırsattan istifade ne kadar kesebilirlerse kesiyorlar. Kimseyi muhatap aldıkları yok. Ben onlardan şikayetçiyim onlar da benden şikayetçi, yerimizi işgal etti, burası maden sahası diye. Halbuki burası maden sahası değil, maden sahası Akbelen'de kaldı. Burası 4-5 kilometre mesafede."

Kesilen ağaçları maden sahasının içine, termik santralin bacasının olduğu yere götürüyorlar. Bazılarının kuruduğu bilgisi de geliyor. Orada sağlıklı bir şekilde büyümesi de mümkün değil, kökleri koparılarak götürülüyor çünkü. Burada göz boyama var, zaten yasayı da böyle geçtiler. Bu taşıma işleminin zeytinsiz bırakılan köylüye ne faydası var? Buradaki çiftçi köylü zaten, bundan sonra o zeytinlerin vermeyeceğini biliyor. Şu ramazan ayında neyle uğraşacağımızı şaşırdık, toprağımızın derdindeyiz. Her ne kadar burayı satın almış olsalar da şirketin bunu yapmaya hakkı yok. Kimi kime şikayet edelim, kimi kime ihbar edelim? Jandarmayı ilçe tarımı aradık, hala çalışma devam ediyor."

Kaynak: ANKA