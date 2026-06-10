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Diyarbakır'da balkondan düşen 15 yaşındaki Ömer öldü

Diyarbakır'da balkondan düşen 15 yaşındaki Ömer öldü
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Diyarbakır'da bir apartmanın 5. kat balkonundan düşen Ömer Ateş (15), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR'da apartmanın 5'inci kat balkonundan düşen Ömer Ateş (15), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 8 Haziran'da gece saatlerinde Fırat Mahallesi Mahabad Bulvarı'nda bulunan bir sitedeki 13 katlı apartmanda meydana geldi. Ömer Ateş, oturduğu 5'inci kattaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ateş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömer Ateş, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Ateş'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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