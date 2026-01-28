Haberler

Muğla'da kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Muğla'da kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde, yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri yolları ulaşıma açmak için yoğun mesai harcadı. Menteşe Belediye Başkanı, ekiplerin olumsuz hava koşulları nedeniyle sahada olduğunu ve vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Muğla'nın Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerde kardan kapanan yolları ulaşıma açtı.

Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Belediye ekipleri, karın ardından kapanan kara yollarını açarak vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamasını sağladı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kent genelinde birkaç gündür olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirterek, ekiplerin ilk andan itibaren sahada görev yaptığını söyledi.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için gerekli önlemlerin alındığını bildiren Aras, Kozağaç Mahallesi ile Kavaklıdere ilçesini birbirine bağlayan yolda yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerin gece boyunca aralıksız çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Köyceğiz ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi'nde de kar yağışının etkili olduğu, belediye ekiplerinin bölgede kar küreme çalışması yaparak yolları ulaşıma açtığı bildirildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Trump 'İran anlaşma yapmak istiyor' dedi, Tahran'dan yalanlama geldi

Kim doğru söylüyor? Dünyanın konuştuğu iddiaya yalanlama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü

Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama

Real Madrid'den Arda için olay açıklama